استشهاد الصحافي أحمد منصور في غزة

وطن: أفادت مصادر محلية في قطاع غزة باستشهاد الصحافي أحمد منصور فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على خيمة للصحافيين في خانيونس جنوبي قطاع غزة أمس الإثنين، والذي استشهد فيه أيضا الصحافي حلمي الفقعاوي والشاب يوسف الخزندار، وأصيب آخرون بجروح.

واظهرت مقاطع مصورة مشاهد مروعة تظهر الصحافي أحمد منصور وهو يحترق حيا إثر القصف الإسرائيلي على خيمة الصحافيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خانيونس فجر أمس الإثنين.

وأصيب عدد من الصحافيين بجروح من بينهم: حسن إصليح، وأحمد الأغا، ومحمد فايق، وعبد الله العطار، وإيهاب البرديني، ومحمود عوض، وماجد قديح، وعلي إصليح.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 211 منذ بدء حرب الإبادة على القطاع المحاصر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأدان مكتب الإعلام الحكومي "بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين".

ودعا "الاتحاد الدولي للصحافيين، واتحاد الصحافيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

كما "حمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء الوحشية".

ويتعمد الاحتلال استهداف الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج، في محاولة لإسكاتهم ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم.

ودخلت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، يومها الـ 23 على التوالي، وسط عمليات قصف مكثفة، تركزت وسط القطاع وجنوبه، إضافة إلى إنذارات بإخلاء عدة مناطق، وإجبار المدنيين على النزوح منها.

وفي 19 آذار/مارس الماضي، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الانقلاب على اتفاقات ومحادثات وقف إطلاق النار، واستئناف حرب الإبادة الجماعية التي كان قد بدأها في 7 أكتوبر 2023.