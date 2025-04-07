9 شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة

وطن: استشهد 9 مواطنين وأُصيب آخرون بينهم نساء، الليلة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة صباح، في محيط مسجد الأبرار قرب القصر الملكي بمنطقة البركة جنوب غربي دير البلح، وسط قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق من مساء اليوم الاثنين، عن استشهاد أربعة مواطنين جرّاء قصف متفرق نفذته طائرات الاحتلال على مناطق في مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى أكثر من 50 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء.

يُذكر أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 50,752 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,475 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا تزال طواقم الإسعاف والإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى عدد كبير من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الشوارع.