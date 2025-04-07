لقاء دعم الأقران والرعاية الذاتية للمتطوعين في غزة لتعزيز الصمود وتحسين الأداء الميدان

وطن: ضمن جهود دعم وتأهيل فرق العمل في قطاع غزة، نظم مركز إبداع المعلم، اليوم الاثنين، لقاءً لدعم الأقران والرعاية الذاتية للمتطوعين، وذلك في إطار أنشطة وحدة التدريب بالمركز.

يهدف اللقاء إلى دعم المتطوعين نفسيًا ومعنويًا، وتعزيز صمودهم في الميدان، ومساعدتهم على تجاوز ضغوط العمل اليومية. وقد جمع اللقاء الفريق العامل الذي شارك بتجاربهم ومشاعرهم، وتبادلوا التحديات التي واجهتهم في الفترة الأخيرة، إلى جانب استعراض قصص نجاح ملهمة شكلت دافعًا للاستمرار والعطاء.

شارك في اللقاء الدكتور ضياء أبو عون، الأخصائي والاستشاري النفسي، الذي تحدث مع الفريق وعبّر عن تقديره لجهودهم الميدانية. كما قدّم مجموعة من الإرشادات العملية التي من شأنها تعزيز أدائهم، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالرعاية الذاتية وتنمية القدرات من خلال الاستمرار في العمل التطوعي والإنساني.

بدوره، استمع الدكتور محمود البراغيني، مدير برنامج الدعم النفسي الاجتماعي، لمداخلات المتطوعين، وشجّعهم على التعبير عن مشاعرهم بحرية. كما شدد على ضرورة اتباع خطوات صحية تُسهم في رفع الطاقة النفسية، والوقاية من الإجهاد النفسي والمهني، مشيرًا إلى أن الرعاية الذاتية تعدّ عنصرًا أساسيًا في تعزيز المعنويات والتخفيف من الأعباء.

وأكد البراغيني أن اللقاءات التدريبية مستمرة بهدف تمكين الفرق من مواجهة تحديات العمل في حالات الطوارئ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتضررين من الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

وأشار المركز إلى أن دعم المتطوعين والاهتمام بصحتهم النفسية يمثل أولوية ضمن كافة مشاريعه في غزة، في إطار سياسة متكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة النفسية والمهنية للعاملين.

وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ سلاح سمارة، منسق التعلم العاطفي الاجتماعي، أن امتلاك المعلمين والمتطوعين لمهارات الرعاية الذاتية والتعلم العاطفي يسهم في تحسين تعاملهم مع الأطفال، ويساعد على تخفيف معاناتهم، مما يخلق بيئة عمل أكثر إيجابية وإنسانية.