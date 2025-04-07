ترامب: حرب غزة ستنتهي قريبًا والمحادثات مع إيران مستمرة

وطن: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن حرب غزة تشهد تطورات قد تفضي إلى نهايتها في المستقبل القريب، مشيرًا إلى جهود تُبذل وراء الكواليس لتهدئة التصعيد المستمر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض إلى جانب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث كشف ترامب عن أن الولايات المتحدة بدأت محادثات مباشرة مع إيران، ومن المقرر أن تُستأنف هذه المفاوضات يوم السبت.

وشدد ترامب على أهمية هذه المحادثات، معتبرًا أن نجاحها سيكون في مصلحة إيران والمنطقة، مضيفًا أنه ناقش مع نتنياهو ملفي إيران والحرب في غزة، إلى جانب قضايا تجارية مشتركة.

من جهته، قال نتنياهو إن اللقاء مع ترامب تطرق بشكل مباشر إلى الحرب الجارية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي "طرح رؤية جريئة" بشأن إعادة توطين الفلسطينيين، كما تم التباحث حول ملف الأسرى.

في سياق متصل، أعرب ترامب عن موقفه من قضايا دولية أخرى، مهددًا الصين بفرض رسوم جمركية إضافية في حال لم تتراجع عن إجراءاتها الأخيرة، وداعيًا الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز وارداته من الطاقة الأميركية وتحقيق توازن في العلاقات التجارية.

كما تطرّق نتنياهو إلى الوضع في سوريا، مؤكدًا رفض "تل أبيب" لما وصفه بمحاولات تركيا لاستغلال الوضع هناك.

الاجتماع الذي جمع ترامب بنتنياهو، بحضور المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، يأتي في وقت حساس تشهده الساحة الإقليمية، وسط تصاعد التوترات في غزة وتداخل ملفات إيران وسوريا في المشهد السياسي والدبلوماسي.