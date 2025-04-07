الاحتلال يقتحم مدينة الخليل ويأخذ قياسات منزل تمهيدًا لهدمه

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وداهمت منزلًا تمهيدًا لهدمه.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدد كبير من الآليات العسكرية، وداهمت منزل الشهيد عبد القادر القواسمي، وأخذت قياسات لأجزاء من المنزل تمهيدًا لهدمها.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت بتاريخ 21-1-2024، باستخدام المتفجرات والجرافات، شقة الشهيد القواسمي الواقعة في مبنى تسكن فيه أيضًا والدته، فيما عادت اليوم لأخذ قياسات إضافية لأجزاء أخرى من المبنى.

يُشار إلى أن الشهيد عبد القادر القواسمي ارتقى برصاص الاحتلال، برفقة الشهيدين نصر القواسمي وحسن قفيشة، عند حاجز النفق العسكري جنوب مدينة القدس في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.