إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس

وطن: أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الاثنين، بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من عدة محاور، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام بكثافة باتجاه المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في عدة مناطق داخل البلدة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيًا من قِبل طواقم الإسعاف.

وتتعرض بلدة بيتا لاعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين، في إطار سياسة تضييق ممنهجة بحق أهالي البلدة.