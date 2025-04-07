4 شهداء وإصابات إثر قصف الاحتلال منزلا في دير البلح

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، إثر قصف الاحتلال منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر، إثر قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا لعائلة غراب غرب مدينة دير البلح.

وبحسب مصادر طبية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ ساعات الفجر وحتى مساء اليوم، إلى أكثر من 45 شهيدًا، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 50,752 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,475 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا تزال طواقم الإسعاف والإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى عدد كبير من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الشوارع.