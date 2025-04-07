أربع إصابات بينهم مسنّة وطفل في اعتداء مستوطنين على قرية أم الخير جنوب الخليل

وطن: أصيب أربعة مواطنين، بينهم مسنّة وطفل، اليوم الإثنين، جراء اعتداء نفذه مستوطنون في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان، أسامة مخامرة، أن مستوطنين من مستوطنة "كرمئيل" والبؤرة الاستيطانية "شمعون"، المقامتين على أراضي المواطنين في مسافر يطا، هاجموا سكان القرية أثناء تواجدهم في منازلهم وأراضيهم، مستخدمين الهراوات والحجارة، وتحت حماية جنود الاحتلال.

وأوضح أن الاعتداء أسفر عن إصابة الشاب علاء شعيب الهذالين، والطفل راشد الهذالين، والمسنّة خضرة الهذالين، إلى جانب سيدة أخرى لم تُعرف هويتها بعد، حيث نُقلوا جميعًا إلى المستشفى بواسطة طواقم الهلال الأحمر لتلقي العلاج، وقد وُصفت إصاباتهم بأنها ما بين المتوسطة والخفيفة.

يُشار إلى أن قرية أم الخير تتعرض بشكل متكرر لاعتداءات المستوطنين، ضمن محاولات تهجير السكان الأصليين وتوسيع المستوطنات المقامة على أراضيهم.