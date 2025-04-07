"حزب الشعب" ينعى المناضل الكبير على الجبهة الثقافية محمد دلة "أبو يزيد"

وطن: نعى حزب الشعب الفلسطيني إلى أبناء شعبنا، وإلى المثقفين والمبدعين، وإلى الأسرة الثقافية الفلسطينية والعربية جمعاء، الشاعر والناقد محمد دلة "أبو يزيد"، الذي وافته المنية ظهر اليوم الإثنين، السابع من نيسان/أبريل، بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلاً.

رحل محمد دلة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الأدبي والثقافي، سطر خلالها حضوره الواضح في الدفاع عن الرواية الفلسطينية، بشجاعة الكلمة وأصالة الانتماء.

ولد الراحل في بلدة كفر راعي بمحافظة جنين عام 1969، وكرّس حياته منذ شبابه للعمل الثقافي، فأصدر عدة مجموعات شعرية من أبرزها "هكذا تكلم الجسد" عام 1995، إلى جانب كتاب مترجم بعنوان "لغة الجسد"، وساهم بعشرات المقالات والمشاركات الأدبية في صحف ومجلات محلية وعربية.

لم يحد الراحل، حتى في أقسى لحظات مرضه، عن بوصلته الثقافية الواضحة، وظل منحازًا للحقيقة، مدافعًا عن الكلمة الحرة، رافضًا محاولات تشويه الحلم الفلسطيني، حاميًا للمشهد الثقافي من التحريف والتزييف. كانت كلمته شاهدة على وجع الوطن، ومجسدة لفطرته الوطنية الأصيلة، وعشقه العميق لتراب فلسطين وقضيتها العادلة.

إن حزب الشعب الفلسطيني، إذ يودّع هذا الرفيق والمناضل الكبير، في ظل واقع يتواصل فيه العدوان والجرائم ضد شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، فإنه يفتقد اليوم أحد الأصوات الصلبة في الجبهة الثقافية والفكرية التقدمية. لكن عزاءنا أن الإرث الذي تركه الراحل، سيبقى حيًّا، نبراسًا في مسيرة الثقافة الوطنية والتقدمية الفلسطينية والعربية.