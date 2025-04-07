نقابة الصحفيين : 209 من الشهداء الصحفيين ارتقوا منذ بداية العدوان ، وجرائم متواصلة في اذار على غزة والقدس

وطن: نددت نقابة الصحفيين بالمجزرة البشعة التي استهدفت خيمة خاصة ومعرفة للصحفيين الفلسطينيين في محيط مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم الاثنين ،راح ضحيتها كل من الصحفي أحمد منصور، والصحفي حلمي الفقعاوي، وأصيب بجراح خطيرة كل من الصحفي أحمد الأغا ،والصحفي محمود عوض، والصحفي محمد فايق ،والصحفي عبدالله العطار ،والصحفي ماجد قديح، والصحفي ايهاب البرديني.

بارتقاء كل من الصحفيين منصور والفقعاوي ووفق متابعة ورصد وتوثيق لجنة الحريات يرتفع عدد الشهداء الصحفيين الى 209 منذ بداية العدوان الاسرائيلي على شعبنا بشهر اكتوبر 2023 .

ووفق بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين فقد شهد شهر آذار الماضي حصيلة دموية حين ارتقى 7 من الصحفيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في توجهات واضحة من قبل صناع القرار في حكومة الاحتلال بزيادة وتيرة الاستهداف للصحفيين ترجمه الجيش بسلسلة اغتيالات ادت الى استشهاد 7 من الصحفيين في قطاع غزة ، كان 6 منهم بالميدان وواحد في منزله ، و8 من أقارب وعائلات الصحفيين استشهدوا باستهداف أبنائهم الصحفيين .

وأشار البيان لزيادة وتيرة الاستهداف للصحفيين بمدينة القدس بشكل كبير جدا من خلال توثيق نحو 11 استدعاء وتحقيق مع الصحفيين ،وكذلك استصدار 11 قرارا بإبعاد للصحفيين عن العمل في محيط المسجد الأقصى، والبلدة القديمة في استمرار الملاحقة والتضييق لارتكاب الجرائم في القدس دون توثيق وتغطية صحفية .

كما بين البيان ان شهر اذار الماضي شهد نحو 102 انتهاك وجريمة واعتداء اتجاه الطواقم الصحفية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،كان من بينها استمرار احتجاز الطواقم ومنعها من العمل عبر نحو 40 واقعة ،فيما تواصل الشروع بالقتل عبر رصد 12 حالة إطلاق نار تجاه الصحفيين في الضفة وغزة أدت الى إصابة 2 منهم بإصابات دامية .كما تم توثيق 7 حالات اعتقال تم الإفراج عن بعضهم في حين استمر اعتقال البعض الآخر .

وذكر البيان ان 7 حالات تعرضت للضرب، وتم تدمير 3 منازل للصحفيين، وكذلك اقتحام منازل الصحفيين ،ومصادرة معدات صحفية، فرض الاقامة الجبرية، ومنع ادخال الصحف للقدس ،والتحريض، والتهديد .

واختتم البيان بالتأكيد على مواصلة النقابة العمل مع كافة الجهات الدولية الحقوقية والنقابية لمحاولة توفير حماية للصحفيين من جرائم الاحتلال وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب .