القوات المسلحة اليمنية: استهداف موقع للاحتلال في يافا ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الإثنين، عن استهدافها هدفًا عسكريًا للاحتلال الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة من نوع "يافا"، ردًا على استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأعلنت القوات المسلحة، أن القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر نفذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، باستخدام عدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة.

وأكدت القوات المسلحة أن هذه العملية تأتي ردًا على الجرائم التي ترتكبها القوات الأمريكية بحق أبناء الشعب اليمني، واستهدافها للأعيان المدنية في عدد من المحافظات، وهو ما اعتبرته دليلًا على فشل العدو في تحقيق أي من أهدافه العسكرية.

وشدد البيان على أن تلك الاعتداءات لن تزيد الشعب اليمني إلا صمودًا وثباتًا، مؤكدًا تمسك اليمن بموقفه الداعم والمساند للشعب الفلسطيني المظلوم، انطلاقًا من الواجب الديني والأخلاقي والإنساني.

كما جددت القوات المسلحة اليمنية تأكيدها أن الدعم والإسناد لن يتوقفا إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.