أربعة شهداء في قصف لطيران الاحتلال على خان يونس ورفح

وطن: استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، جراء قصف متفرق نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى أكثر من 45 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد المواطن ممدوح كامل شراب، إثر استهدافه من طائرة مسيّرة قرب سوق السيارات جنوب مدينة خان يونس، فيما استُشهد المواطن محمد سعيد عبد الشفوق العبادلة، جراء قصف آخر من طائرة مسيّرة في منطقة الإقليمي جنوب غرب المدينة.

كما استُشهد المواطن نشأت أحمد، متأثرًا بجراح أُصيب بها مساء أمس في قصف استهدف منزلًا في حي الأمل بخان يونس، في حين أفادت مصادر طبية بوصول جثمان الشهيد محمد العبادلة إلى مجمع ناصر الطبي، عقب استهدافه من قبل طائرات الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح.

وفي سياق متصل، أُصيب مواطنان بجروح متفاوتة جراء قصف بطائرة مسيّرة استهدف دراجة نارية شرق جباليا شمال القطاع.

وبحسب مصادر طبية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ ساعات الفجر وحتى مساء اليوم، إلى أكثر من 45 شهيدًا، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.

يُذكر أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 50,752 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,475 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا تزال طواقم الإسعاف والإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى عدد كبير من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الشوارع.