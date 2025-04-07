الاحتلال يعتقل أمًّا ونجلها من محيط مخيم جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أمًّا ونجلها من محيط مخيم جنين.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اعتقل الشاب ورد عزات طالب ووالدته من محيط مخيم جنين، ونقلهما إلى جهة مجهولة.

ويُذكر أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من التواجد في محيط مخيم جنين، خاصة في منطقة حي الزهراء.

وكان الاحتلال قد اعتقل الطالبة حلا عامر من أمام مستشفى جنين الحكومي في وقت سابق من اليوم.

ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ77 على التوالي، مخلفًا 36 شهيدًا وعشرات الإصابات.