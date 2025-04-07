م. شوكت الراميني يكتب لوطن.. إسرائيل :اغتراب وجودي والفاشية هي الطريق

عندما تلجأ الشعوب أو الجماعات إلى صياغة تاريخ مزيف، وبناء سردية تهدف إلى تعويض نقص في الشرعية أو الهوية، فقد يدفعها هذا نحو العنف والفاشية لتغطية عجزها عن تقديم منطق عادل. وفي حالة إسرائيل، تتجلى هذه الديناميكية بوضوح، حيث تتشابك إسقاطات تاريخية مشوهة مع أزمة نفسية عميقة. يمكن قراءتها وسبر أغوارها عبر أطروحات هامة عدة، منها ما قدمه فاضل الربيعي، المفكر والمؤرخ والباحث العراقي الجريء، في كتبه وأبحاثه مثل: "فلسطين المتخيلة"،و "حقيقة السبي البابلي"، و"القدس ليست أورشليم"، و"إرم ذات العماد"، و"أسطورة عبور الأردن وسقوط أريحا" وغيرها. فهذه الأعمال الهامة تساعدنا، وإن بطريقة غير مباشرة، في محاولة كشف جذور السلوك الفاشي الإسرائيلي الذي يتجسد في غزة وفي عموم فلسطين التاريخية، كمثال صارخ لعنف متطرف غير مبرر، كما نراه ونذهل من تطبيقاته الحية الآن.

وإذ نتشرف بخص هذا المؤرخ العربي الكبير والجريء ذكراً، والذي فقدته الأمة مبكراً قبل أن ينهي مشواره البحثي الهام، لانطلاقه في أبحاثه من منهج متعدد التخصصات يجمع بين اللسانيات التاريخية، والجيوبوليتيكا القديمة، وعلم الأديان المقارن، والأركيولوجيا النقدية، ليقدم أطروحاته الثورية. فيرى الربيعي أن الجغرافيا التوراتية ليست في فلسطين مطلقاً، محاولاً إعادة قراءة التاريخ عبر تحليل دقيق للنصوص القديمة، ومفككاً لما أسماه "المخيال الاستشراقي".

وللأهمية التاريخية، ولمنع الاستقراء المتعجل، يفرق الربيعي في رؤيته بين "الإسرائيليين" ككيان قبلي عربي أصيل، و"اليهود" كجماعة دينية تشكلت لاحقاً في سياق المنفى البابلي، أو السبي البابلي كما يُعرف تاريخياً. فهو يجادل في اعتبار جغرافيا القدس ومحيطها انطلاقاً لهذا السبي، ويعتبر تلك التحديدات نتاج تفسيرات لاحقة فرضها المخيال الاستشراقي والسياق السياسي الديني في العصور الوسطى والحديثة، ويرى أن السبايا نُقلوا من مناطق تقع في جنوب الجزيرة العربية إلى بابل تحت حكم نبوخذ نصر، عبر طرق تجارية قديمة معروفة في شبه الجزيرة العربية، مثل طريق اللبان أو المسارات التي تربط اليمن بشمال الجزيرة ومن ثم إلى بلاد الرافدين. (وأشجع على قراءة كتبه لمزيد من التفاصيل).

ويرى أن الكهنة اليهود، بعد السبي، أعادوا صياغة النصوص التوراتية لخلق هوية دينية مركزية، مستخدمين رموزاً مثل اللبان المقدس – المستخرج من حضرموت – لتعزيز سلطتهم الطقسية. وهذه العملية حولت الإسرائيليين من قبائل عربية إلى جزء من سردية دينية متخيلة، تم تهيئتها لاحقاً لخدمة أغراض سياسية. أما الصهيونية الحديثة، فهي بالنسبة له ظاهرة استعمارية غربية استغلت هذه السردية المعاد صياغتها لتبرير استيطان فلسطين، دون أي صلة عرقية أو تاريخية حقيقية بتلك القبائل العربية الأصلية.

وبهذا المعنى، لا يدعو الربيعي إلى نقل "حق" إسرائيل من فلسطين إلى اليمن، بل يهدف إلى نزع الشرعية التاريخية عن الحركة الصهيونية ككل، ويعتبر أن المهاجرين اليهود الذين أسسوا إسرائيل – ومعظمهم من أصول أوروبية (أشكناز) أو غيرها – لا يمتون بصلة إلى "بني إسرائيل" التوراتيين، الذين يراهم امتداداً لقبائل عربية مثل بني تميم أو غيرها في اليمن. ويرى أن هؤلاء المهاجرون، بحسب رؤيته، هم نتاج مشروع استعماري استند إلى تفسيرات استشراقية متأخرة للتوراة، ربطتها بفلسطين بدوافع سياسية في القرن التاسع عشر، متجاهلة السياق الجغرافي والثقافي الأصلي للنصوص.

التحريف الجغرافي ودوافعه السياسية :

والفكرة الأكثر إثارة في قراءة الربيعي هي أن التحريف الجغرافي لم يكن بريئاً أو ناتجاً عن جهل، بل كان جزءاً من مشروع إمبراطوري لاستغلال النص الديني في خدمة السيطرة الجيوسياسية. فالإغريق، ومن بعدهم الرومان، أدركوا أن السيطرة على الأماكن التي تُقدس دينياً تمنح شرعية رمزية وسياسية. ولهذا، سعت هذه الإمبراطوريات إلى إعادة ترميز فلسطين كأرض للتوراة. وفي هذا السياق، أصبحت القدس "أورشليم"، وصار الهيكل موجوداً في موضع لا ينسجم – لا لغوياً ولا جغرافياً – مع النص الأصلي. وكان الهدف من كل هذا؟ بناء مركز رمزي عالمي يمنح من يسيطر عليه شرعية دينية وتاريخية، ويخضع الشعوب تحت سلطان روحي وسياسي.

وقد استمر هذا التوجه في القرون التالية عبر الكنيسة، ثم القوى الاستعمارية الأوروبية، التي رأت أن من يمتلك "جغرافيا التوراة المستحدثة" يمتلك مفاتيح العالم الروحي. وهكذا، تحولت فلسطين إلى "أرض الميعاد"، لا بوصفها واقعاً تاريخياً، بل بوصفها نتاجاً لعملية هندسية رمزية طويلة. واستُخدمت التوراة – المعاد صياغتها – لإنتاج خريطة مقدسة تخدم المشروع الاستعماري، وأُقصيت اليمن من الرواية، لأن الجغرافيا هناك ليست قابلة للسيطرة بسهولة، ولأن ربط اليمن بالمقدس يضعف مركزية القدس بالنسبة لهم، وكذلك أهمية فلسطين، ويهدد التوازن الإمبراطوري.

ويجب التنويه أن التحريف لم يكن لخدمة اليهود، بل لخدمة من يريد استخدامهم كحجة. وهذا ما استمر في فعله الغرب الحديث مع المشروع الصهيوني المعاصر، حين قدم له الغطاء الديني التاريخي تحت ستار "وعد الرب" و"أرض الميعاد". ولم تكن المصلحة الحقيقية للرومان والإغريق في تبني التوراة، بل في إعادة هندستها لتصبح خادمة لمشروعهم الاستعماري. وقد فهموا باكراً أن السيطرة على الجغرافيا تبدأ بالسيطرة على النص، وأن من يملك تأويل التاريخ يملك الحاضر والمستقبل. وباختصار، هم لم يؤمنوا بالتوراة بحد ذاتها، بل استخدموها، ولم يقدسوا القدس، بل صنعوا منها عرشاً للسيادة.

فربط التوراة بفلسطين هو "مخيال استشراقي" مدفوع بأجندات سياسية واستعمارية، مما يجعل السردية الصهيونية بناءً ذهنياً اصطناعياً يفتقر إلى أسس تاريخية مادية. وهذا التزوير يضع إسرائيل في موقف هش، يعتمد على القوة بدلاً من التطور العضوي الطبيعي للأمم، الذي يتشكل عبر تفاعل تاريخي غير إرادي بين الشعب والأرض، كما يصفه بنديكت أندرسون.

فإذا كانت فلسطين ليست "أرض الميعاد" المزعومة، والادعاء الصهيوني متخيلاً، فاختارت إسرائيل الرسمية الإحلالية الفاشية طريقاً لتثبيت وجودها. وللتنويه، فمنذ عام 1948، لم تنجح الحفريات الإسرائيلية في تقديم دليل مادي قاطع يربط اليهود بفلسطين كما تصوره قراءتهم للتوراة، سواء في شكل هيكل أو مملكة عظمى، ولا في إثبات عبور سيناء التي نعرفها كحدث تاريخي ملموس.

فالحق الوهمي يثير في الوعي الجمعي الإسرائيلي قلقاً وجودياً – كما يصفه سارتر – يدفعه إلى العنف للهروب من مواجهة الحقيقة. فغزة تبرز اليوم كمسرح لهذا العنف الفاشي. والقصف، والمذابح، والحصار لها، والتوجه نحو الاقتلاع والتهجير ليسا مجرد استراتيجية عسكرية، بل تعبير عن حاجة لتأكيد هوية متهاوية، وانعكاس لآليات دفاعية مرضية، أما الإنكار ورفض حقوق الفلسطينيين، والإسقاط بنسب العنف إليهم، فيهدف إلى تخفيف التوتر الناتج عن سردية متخيلة، وإن تدمير المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة وفي كل بقاع المعمورة فتعبير مرضي عن محاولة إذابة المالك الأصلي لأرض 1948 من الوجود، وإخفاء صورة ذلك المفتاح الفلسطيني المشهر في وجه الإسرائيلي والعالم كرمز لحق العودة والتملك الأبدي التاريخي المسند لفلسطين التاريخية.

فالفاشية المجتمعية الإسرائيلية المختارة تنبع من هذا السياق، كما يفسرها إميل دوركهايم. وإن المجتمعات ذات الأهداف المخلَّقة تتبنى أيديولوجيات متطرفة للحفاظ على تماسكها. فكيان إسرائيل يعيش داخل سردية متخيلة، ويتبنى مقولة "الشعب المختار" لإعادة التوازن، وهو مفتقر للشرعية التاريخية، ويعمل على إحلال القوة والقمع بديلاً للحجة، فتصبح فاشيته المختارة في غزة وعموم فلسطين والمنطقة وسيلة لإخفاء هشاشة أسسه التي هي في طور الانهيار.

وعلى مستوى أعمق،فيمكننا قراءة "النرجسية الجمعية" للإسرائيليين – كما طورتها أنيتا غوليسكا – بمبالغة المجتمع في تقدير ذاته لتعويض شعوره بالنقص، واصراره على "الحق التاريخي" المزعوم عبر العنف ،لتأكيد هذا الحق المختلق.

فالعنف الفاشي الذي نراه ليس انتصاراً حقيقياً، بل محاولة يائسة لتثبيت سردية متخيلة أمام واقع عنيد يناقضها، وبناء إسرائيل تخيلاً يعارض التطور الطبيعي للأمم، وينتج مجتمعاً مشوهاً يعاني من "الاغتراب الوجودي"، ومنفصلاً عن أية جذور حقيقية، ومعتمداً على القوة الفاشية كبديل للشرعية.

إن إسرائيل نتاج إسقاطات استعمارية وسياسية – كما أشار الربيعي – وهي رهينة لهشاشتها. تعاني من مرض نفسي- تاريخي صنعته بيدها ، وتخشى كشف الحقائق. وتعيش انهياراً نفسياً وأخلاقياً يتطلب الدم لتبقى قائمة، مما يجعلها نموذجاً مأساوياً لتاريخ مزيف أنتج فاشية لا تنتهي.وهي ليست بحاجة إلى أعذار لممارساتها السادية، وتشكل خطراً عالمياً دائماً لا بد من مواجهته.