3 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلًا في مدينة دير البلح

وطن: استشهد مساء اليوم الإثنين، 3 مواطنين بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة دير البلح وسط مدينة غزة.

وكان قد استُشهد 16 مواطنا وأصيب آخرون، اليوم، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّت قوات الاحتلال عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,752 مواطناً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,475 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.