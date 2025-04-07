سموتريتش: لن يدخل غزة حبة قمح

وطن: أقر وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، باستخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين، وأنه لن يدخل إلى قطاع غزة حتى حبة قمح واحدة.

جاءت تصريحات سموتريتش ردا على تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" ادعت فيه أن قوات الاحتلال تستعد لاستئناف دخول المساعدات إلى غزة.

وأضاف: "من الجيد أن الحرب قد بدأت ومن المؤسف أنها بدأت بهذه الطريقة، لكننا نغير الواقع في الشرق الأوسط".

وفي 2 آذار الماضي، أغلقت قوات الاحتلال معابر قطاع غزة بوجه جميع الإمدادات الحياتية، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، ما تسبب في تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.

وترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.