نقابة المهندسين تدعو لتحويل الاضراب العالمي الى شرارة تصعيد الفعاليات وبثّ الروح من جديد في الشارع الفلسطيني

وطن: اعلنت نقابة المهندسين – مركز القدس عن انضمامها إلى الإضراب العالمي لنصرة قطاع غزّة ووقف الإبادة اليوم الاثنين، داعية للإضراب الشامل لكل مناحي الحياة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات وبمشاركة المتضامنين مع قضيتنا وأحرار العالم اليوم الاثنين.

وقالت النقابة في بيان وصل لوطن انها "ستغلق النقابة كافة مقراتها وفروعها في جميع المحافظات وتدعو للمشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات المدعو لها، كما وتدعو كافة منتسبيها وأعضائها من أصحاب المكاتب والشركات الهندسية وشركات المقاولات وكافة المجالات الهندسية والعاملين والمؤثرين في كافة نطاقات عملهم في القطاع الخاص والأهلي والعام للوقوف عند واجبهم الوطني من خلال الانضمام لهذا الإضراب والمشاركة في الفعاليات المعلن عنها لإنجاح الإضراب العالمي من أجل إعلاء الصوت وتسليط الضوء على جريمة الإبادة الجماعيّة والتطهير العرقي التي يمارسها الاستعمار الصهيوني بحق شعبنا الصامد والتدمير الممنهج لكافة مناحي الحياة بهدف التهجير لأبناء شعبنا البطل".

ودعت النقابة للخروج للشوارع رفضاً واستنكاراً لحرب الإبادة، لنكن مع أهلنا في غزة ومحافظات شمال الضفة تعبيرا عن وحدة الدم والمصير في مواجهة الترحيل والتهجير، داعية لتحويل يوم الأضراب الى شرارة تصعيد الفعاليات وبثّ الروح من جديد في الشارع الفلسطيني ليأخذ دوره المطلوب وعدم الاستكانة لفعل الاحتلال وعنجهيته وجرائمه.