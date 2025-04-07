اتحاد الجاليات في أوروبا يهنئ فرانشيسكا ألبانيز بإعادة انتخابها مقررة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

وطن: هنأ اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، فرانشيسكا ألبانيز بإعادة انتخابها من قبل مجلس حقوق الإنسان كمقررة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتوجه اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية ل ألبانيز في تهنئته بالقول، إن إعادة انتخابك تمثل انتصارًا للعدالة والقيم الإنسانية، وتجسيدًا للإرادة الدولية الحرة الرافضة للضغوط والابتزاز، إذ أثبت من خلال شجاعتك والتزامكم أن الحق لا يُقهر، وأن الصوت الحر لا يمكن إسكاتُه.

وجاء في التهنئة:

المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

السيدة فرانشيسكا ألبانيز المحترمة،

تحية طيبة وبعد،

باسم اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، نتقدم إليكم بأحرّ التهاني والتبريكات بمناسبة إعادة انتخابكم في منصبكم بالأمم المتحدة، رغم ما واجهتموه من ضغوطات إسرائيلية وأمريكية هدفت إلى إقصائكم بسبب مواقفكم المبدئية والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

إن إعادة انتخابكم تمثل انتصارًا للعدالة والقيم الإنسانية، وتجسيدًا للإرادة الدولية الحرة الرافضة للضغوط والابتزاز. لقد أثبتم من خلال شجاعتكم والتزامكم أن الحق لا يُقهر، وأن الصوت الحر لا يمكن إسكاتُه.

نعبّر عن تقديرنا العميق لدوركم البارز في كشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ووقوفكم الثابت إلى جانب القانون الدولي والعدالة وحقوق الإنسان. كما نؤكد دعمنا الكامل لمسيرتكم، وثقتنا الكبيرة باستمرار عطائكم في الدفاع عن المظلومين.

مع خالص أمنياتنا لكم بمزيد من النجاح والتوفيق في مهامكم النبيلة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا

7 نيسان/أبريل 2024