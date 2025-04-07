للمطالبة بوقف الابادة في غزة .. الإضراب الشامل يعم الضفة والقدس

وطن: عمّ الإضراب الشامل مناحي الحياة، اليوم الإثنين، في الضفة الغربية بما فيها القدس، حدادًا على أرواخ الشهداء وللمطالبة بوقف الابادة على غزة.

وأعلنت المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة تعطيل الدوام اليوم، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها تلبية لنداء الإضراب.

وانطلقت دعوات شعبية وفصائلية ونقابية أمس الأحد للإضراب الشامل؛ استجابة لنداءات التضامن العالمي مع قطاع غزة، ورفضاً لحرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، في محافظات الضفة الغربية والقدس.

وتزامنت هذه الدعوات مع دعوات لإضراب شامل في جميع أنحاء العالم اليوم الإثنين، لوقف حرب الإبادة الوحشية وتنديداً بجرائم الاحتلال في غزة.

ودعت الفصائل إلى إضراب شامل في الضفة الغربية وفي مخيمات اللجوء والشتات غدا الاثنين رفضا لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة ومساندة للمقاومة.

وقالت "القوى الوطنية والإسلامية" -في بيان الأحد- إن الغد سيكون "إضرابا شاملا لكل مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات".

ودعت القوى إلى "إنجاح الإضراب العالمي لإعلاء الصوت وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال"، مبينة أن الإضراب يأتي "رفضا لحرب الإبادة على قطاع غزة بمشاركة المتضامنين وأحرار العالم".

من جانبها، دعت حركة (حماس) إلى المشاركة في الإضراب الشامل والخروج في مسيرات الغضب رفضا لعدوان الاحتلال على غزة ودعما للمقاومة.

وقال القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد في بيان إنه "مع تواصل الجرائم وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لأهلنا في غزة، وما يمارسه الاحتلال ومستوطنوه في الضفة من عدوان وتنكيل وتهويد، فلا خيار سوى الانتفاض بوجه الاحتلال وإشعال كافة نقاط التماس".

وأضاف شديد أن "على كل أبناء شعبنا في الضفة أن يقوموا بدورهم الوطني الحاسم والمهم، خاصة في ظل ما يمارس بحق إخوتهم في قطاع غزة من مجازر مروّعة وجرائم وحشية".

وأطلق نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي دعوات لإضراب شامل حول العالم، للتضامن مع أهالي قطاع غزة في وجه آلة الحرب الإسرائيلية.

وقال النشطاء إنهم أطلقوا حملة من أجل الضغط باتجاه الإضراب الشامل على مستوى العالم، بهدف الضغط على الحكومات وإجبارها على التحرك بشكل جاد لوقف المجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة المتواصلة منذ أكثر من شهرين.