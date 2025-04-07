"اسرائيل" تحرق الصحفيين في خانيونس

وطن: استشهد مواطنان، أحدهما الصحافي حلمي الفقعاوي، وأصيب عدد من الصحافيين والمواطنين بجروح متفاوتة، فجر الإثنين، إثر قصف طائرات إسرائيلية خيمة الصحافيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني باستشهاد الصحافي حلمي الفقعاوي ومواطن، وإصابة عدد آخر بجراح، بينهم حالة وصفت بالخطيرة. والشهيدان هما الصحافي حلمي الفقعاوي والشاب يوسف الخزندار.

وعرف من المصابين، الصحافيون أحمد منصور حسن اصليح وإيهاب البرديني وأحمد الأغا ومحمد فايق وعبد الله العطار، حث تتراوح الإصابات بين خطيرة ومتوسطة .

وانتشر مقطع مصور لاشتعال النيران في الخيمة عقب عملية القصف، حيث يوثق المقطع اشتعال النيران بالصحافي أحمد منصور داخل الخيمة، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

ويظهر الصحافي منصور في المقطع الذي التقطه أحد المصورين هناك، وقد تفحّم جسده ومن حوله النيران مشتعلة عقب عملية القصف.

وحاول مواطنون بما امتلكوا من أدوات، إطفاء النيران المشتعلة، وسط حالة ذهول من طبيعة القصف وحدّته.

ويأتي استهداف الصحافيين في خانيونس، بعد أقل من 48 ساعة على استشهاد الصحافية إسلام نصر الدين مقداد وطفلها، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب المدينة.

ويتعمد جيش الاحتلال استهداف الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج، في محاولة لإسكاتهم ومنعهم من نقل الحقيقة للعالم.

ومنذ بداية حرب الإبادة المستمرة على غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر2023، ارتقى أكثر من 210 صحافيين وأصيب المئات بجروح.