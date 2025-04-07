نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب يصل الى واشنطن

رام الله - وطن: وصل رئيس وزراء الاحتلال الصادر بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة بنيامين نتنياهو يصل إلى واشنطن.

ومن المقرر ان يلتقي نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يهيمن ملف الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على إسرائيل على المحادثات، إلى جانب الحرب في قطاع غزة والموضوع الإيراني.

ويعتبر نتنياهو أول مسؤول أجنبي يلتقي ترامب منذ أن أعلن هذا الأخير الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية عامة.

ويتمثّل الهدف الرئيسي لنتنياهو الذي يصل واشنطن قادما من المجر، في إقناع الرئيس الأمريكي بالتراجع عن القرار أو على الأقل تقليص الرسوم الجمركية البالغة 17 في المئة، قبل أن تدخل حيز التنفيذ على إسرائيل.

وقبل مغادرته المجر السبت، قال نتنياهو إنه يهدف إلى مناقشة “قضية الرهائن وتحقيق النصر في غزة، وبالطبع الرسوم الجمركية التي فرضت على إسرائيل”.