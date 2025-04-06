شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال مناطق شرقي رفح وغزة ووسط خان يونس وأوامر عسكرية بإخلاء مناطق في دير البلح

وطن: استشهد وأُصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، الليلة، جراء غارات وقصف مدفعي مكثّف شنّه الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرقي مدن رفح وغزة وخان يونس، في قطاع غزة، فيما أُجبر الأهالي على مغادرة مناطق في دير البلح، بعد تلقيهم تهديدات عسكرية باستهدافها.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 6 مواطنين، جلهم من الأطفال، وإصابة آخرين، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلاً في شارع الميكانيكية وسط خان يونس، جنوب القطاع.

وفي غضون ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال بشكل كثيف المناطق الشمالية الشرقية من مدينة رفح، ونسفت عدداً من المباني بالمتفجرات، في حين استهدفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية مناطق شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

وكان قد استُشهد 11 مواطناً، بينهم 9 أطفال، وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة، في وقت سابق من مساء اليوم، جراء غارات وقصف مدفعي للاحتلال استهدف حي التفاح بمدينة غزة.

وفي السياق ذاته، أنذرت سلطات الاحتلال مئات المواطنين في أحياء الصحابة، والسماح، والعودة، والزوايدة، والصلاح، بمدينة دير البلح، بضرورة إخلائها الفوري والتوجّه جنوباً نحو مراكز الإيواء المعروفة في منطقة المواصي، تمهيداً لقصفها.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّت قوات الاحتلال عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,695 مواطناً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.