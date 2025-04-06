اليمن: 4 شهداء و16 جريحاً بعدوان أميركي على منزل في العاصمة صنعاء

وطن: أعلنت وزارة الصحة اليمنية، مساء الأحد، عن ارتقاء 4 شهداء و16 جريحاً من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية للعدوان الأميركي على منزل في منطقة شعب الحافة، بمديرية شعوب، شمالي شرق العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، أنيس الأصبحي، إنّ العدوان الأميركي السافر وقصفه للأعيان المدنية والمدنيين، "جريمة حرب مكتملة الأركان تنتهك كل الأعراف والقوانين الدولية"، مشيراً إلى أنّه "رصيد إجرامي للولايات المتحدة الأميركية يضاف لسجلها الأسود تجاه ما ترتكبه بحق اليمن أرضاً وإنساناً".

وأفادت مصادر محلية في صنعاء، بعدوان أميركي بغارتين جويّتين على منطقة شعب الحافة.

واستهدف الطيران الحربي الأميركي أيضاً، جزيرة كمران غربي محافظة الحديدة بـ4 غارات، بحسب مراسلنا.

وكشف ليل السبت-الأحد، المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن خوض القوة الصاروخية وسلاح الجوِّ المسيّر والقوات البحرية اليمنية، اشتباكاً مع عدد من القطع الحربية الأميركية، شمالي البحر الأحمر، ومنها حاملة الطائرات "ترومان"، وذلك بعدد من الصواريخ المجنّحة والطائرات المسيّرة.