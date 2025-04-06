المقاومة تطلق رشقةً صاروخية وسط فلسطين المحتلة وإصابات في صفوف المستوطنين

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قصفها، مساء اليوم الأحد، منطقة أسدود المحتلة، "برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع 3 إصابات في عسقلان، وأضرار لحقت بمركبات من جراء الرشقة الصاروخية.

وأفادت وسائل الإعلام، بوجود حالة من الهلع بين المستوطنين، وأضرار نتيجة الإصابات المباشرة في عسقلان، وفي منطقة السفلة جنوب "تل أبيب".

بدورها، أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إسقاط مسيّرة إسرائيلية من طراز "EVO MAX" شمالي قطاع غزة.