قوات الاحتلال تهدم وتستولي على منشآت للمواطنين في الرأس الأحمر جنوب طوباس

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منشآت سكنية وزراعية لعائلات في تجمع الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس واستولت عليها.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال هدمت واستولت على جميع المنشآت والخيام السكنية والرعوية والممتلكات والمرافق التي تعود ملكيتها لخمس عائلات في تجمع الرأس الأحمر.

وأضاف أنه تم هدم 45 خيمة، و5 حظائر أغنام بمساحة 1900 متر، و6 حمامات متنقلة، إضافة إلى الاستيلاء على صهريجين مجرورين لنقل المياه، وعربتين مجرورتين، ومولدين للكهرباء، و8 أنظمة طاقة شمسية، و12 خزانا للمياه، و41 طاولة للأعلاف.