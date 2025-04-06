إصابة 3 أطفال برصاص الاحتلال قرب مدخل ترمسعيا

وطن: أصيب، مساء اليوم الأحد، 3 أطفال برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه 3 أطفال خلال تواجدهم على الشارع المحاذي للبلدة، ما أدى لإصابتهم، واعتقلت أحدهم وهو عامر محمد سعادة ربيع (14 عاما)، ونقل الطفلين الآخرين لتلقي العلاج في مركز طبي بقرية أبو فلاح المجاورة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر في بيان مقتضب أنها نقلت طفلين (14، 15 عاما) من قرية أبو فلاح لتلقي العلاج في المستشفى، أحدهما أصيب برصاصة في البطن والآخر في الفخذ.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أعاقت خروج مركبات الإسعاف من بلدة ترمسعيا وتعمدت تأخيرهم.