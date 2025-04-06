"الأغذية العالمي" يعلن إغلاق مخابزه في غزة بسبب نقص الدقيق والوقود

وطن: أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، "إغلاق جميع المخابز الـ 25 التي يدعمها في غزة بسبب نقص الوقود والدقيق" على خلفية الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وفي منشور على منصة إكس، قال البرنامج الأممي، إن الإمدادات الغذائية الحالية في مطبخ الوجبات الساخنة التابع له بقطاع غزة "يمكن أن تكفي لمدة تقل عن أسبوعين".

وأشار إلى أن "الوجبة الساخنة الواحدة توفر 25 بالمئة أو أقل من الاحتياجات الغذائية اليومية للشخص".