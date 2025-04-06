11 شهيدا معظمهم أطفال في غارات وقصف للاحتلال استهدف حي التفاح بمدينة غزة

وطن: استشهد 11 مواطنا، بينهم 9 أطفال، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، في غارات وقصف مدفعي من قبل الاحتلال إسرائيلي استهدف، مساء اليوم الأحد، حي التفاح بمدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين بمحيط مدرسة هارون الرشيد في حي الأمل، غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين على الأقل وإصابة آخرين بجروح.

ووقعت عدة إصابات برصاص مُسيّرة إسرائيلية بمنطقة "بلوك 7" داخل مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استشهد 8 مواطنين، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، بينهم أطفال ونساء، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بحسب مصادر صحية، إلى 43 شهيداً.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,695 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.