الجبهة الشعبية تدعو إلى أوسع مشاركة في "يوم الغضب والعصيان المدني" غداً الاثنين

وطن: أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نداءً عاجلاً إلى أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، وفي مخيمات الشتات والجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج، إضافة إلى جماهير الأمة العربية وأحرار العالم، للمشاركة الواسعة في "يوم الغضب الشعبي والعصيان المدني" غداً الاثنين، رفضاً للإبادة الجماعية والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت الجبهة في بيانها أن هذا اليوم يجب أن يشكّل بداية لمسار نضالي شعبي عالمي متصاعد، يهدف إلى الضغط الفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي، وكسر الحصار المفروض على غزة، وفتح المعابر، وإنهاء سياسة التجويع الممنهج التي تطال المدنيين، وعلى رأسهم الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل شراكة أمريكية وصمت وتواطؤ دولي مريب.

وشددت الجبهة على أن المشاركة الجماهيرية الواسعة في هذا اليوم العالمي ستبعث برسالة قوية تؤكد أن الشعوب لن تصمت أمام الإبادة المستمرة، ولن تقبل التخاذل أو التواطؤ الدولي، بل ستبقى في الميدان حتى يتم وقف العدوان وتحقيق العدالة.

كما دعت الجبهة الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج إلى أن تكون في طليعة هذا التحرك، من خلال تنظيم وقفات وفعاليات احتجاجية أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية ومقار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتأكيد أن الشعب الفلسطيني لن يُترك وحيداً في مواجهة الجرائم المستمرة.

وطالبت الجبهة بتفعيل دور الجامعات والنقابات وتحويلها إلى منابر للتضامن مع غزة، والدعوة إلى التظاهر في الشوارع والميادين، مؤكدة أن العصيان المدني الشامل هو رسالة واضحة للاحتلال وداعميه بأن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

وفي ختام بيانها، وجّهت الجبهة التحية إلى صمود أهل غزة، مؤكدة أن كل أبناء الشعب الفلسطيني، في الداخل والخارج، شركاء في هذه المعركة. كما عبّرت عن تقديرها لجميع المجموعات والمبادرات التي ساهمت في التحضير لهذا اليوم، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمثل انطلاقة لطوفان شعبي متواصل يجسّد وحدة الفلسطينيين ويعزز الضغط الدولي على الاحتلال.

ودعت الجبهة إلى رفع الأعلام الفلسطينية في كل مكان وتعليق أسماء شهداء المجازر، ليكونوا شهوداً على جرائم الاحتلال، ولتعزيز صوت المقاومة في وجه آلة القتل الصهيونية.