الإغاثة الزراعية ومؤسسة النداء الفلسطيني الموحد تنهيان توزيع 255,608 وجبة إفطار للأسر النازحة في قطاع غزة خلال شهر رمضان

وطن: أنهت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" بالشراكة مع مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد، توزيع 255,608 وجبة إفطار عائلية للأسر المتضررة والنازحة في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

ويأتي هذا التدخل في إطار مشروع الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي تنفذه الإغاثة الزراعية بالشراكة مع مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد وبتمويل من الإغاثة الإسلامية - أمريكا. استهدف التدخل أكثر من 130 ألف عائلة يقدر عدد أفرادها نحو 650 ألف، وذلك ضمن جهود الإغاثة الزراعية ومؤسسة النداء الفلسطيني الموحد لتخفيف من معاناة الأسر المتضررة خلال شهر رمضان.

جاء هذا التدخل في وقت يشهد فيها قطاع غزة أزمة غذائية خانقة ونقصاً حاداً في المواد الأساسية، حيث أسهم العدوان في تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، وزاد إغلاق المعابر من صعوبة إدخال المواد الأساسية، مما جعل آلاف العائلات غير قادرة على تأمين وجباتها اليومية، وفق إحدى المستفيدات.

وقد ركّز التدخل على التجمعات السكانية والمخيمات في قطاع غزة، التي تضم أعدادًا كبيرة من النازحين والمتضررين. وتم توزيع الوجبات وفق خطة مدروسة لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

ويشار إلى أن هذا التدخل يأتي ضمن سلسلة من التدخلات التي نفذتها الإغاثة الزراعية بالشراكة مع مؤسسة النداء الفلسطيني الموحد منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وتواصل الإغاثة الزراعية ومؤسسة النداء الفلسطيني الموحد دعم الأسر الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة، مؤكدتين على ضرورة استمرار التدخلات الإنسانية العاجلة لمواجهة أزمة الغذاء في قطاع غزة الذي يشهد نقصاً حاداً في توفر المواد الأساسية اللازمة.