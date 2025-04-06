الاحتلال يبعد صحفيا عن المسجد الأقصى لثلاثة أشهر

وطن: أبعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الصحفي فراس الدبس، من قسم الاعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية، ثلاثة أشهر عن المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال أصدرت اليوم الأحد قرارا بإبعاد الصحفي فراس الدبس، موظف دائرة الأوقاف الإسلامية، عن المسجد الأقصى لمدة 3 أشهر، وذلك عقب استدعائه للتحقيق في مركز شرطة القشلة في البلدة القديمة بالقدس في آخر جمعة من شهر رمضان، وبعد التحقيق معه تم تسليمه قرار إبعاد عن الأقصى ابتداء من اليوم، وطالبه المحقق بالعودة إلى التحقيق، اليوم الأحد، وفور وصوله، تم تسليمه قرار تجديد إبعاده عن الأقصى.

وابعدت سلطات الاحتلال، بحسب بيان صدر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، 15 صحفيا وصحفية عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس المحتلة منذ بداية الشهر الماضي حتى اليوم.