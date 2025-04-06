أربعة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مواطنين شمال جباليا

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، إثر قصف الاحتلال مواطنين في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب شارع الزاوية عند دوار زمور شرق مدينة جباليا.

كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون، جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,695 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.