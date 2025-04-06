إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال لبلدة إذنا غرب الخليل

وطن: أصيب اليوم الأحد، عدد من المواطنين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لبلدة إذنا غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة وعددا من الأحياء تزامنا مع خروج الطلبة من مدارسهم، فيما شرعت بإطلاق قنابل الغاز السام صوب المواطنين ومحالهم التجارية، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وهدد ضباط الاحتلال أهالي البلدة بمواصلة عمليات الاقتحام والتنكيل بهم وبممتلكاتهم.

وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحكم إغلاقها للبلدة بالبوابة الحديدية والسواتر الترابية، باقتحام البلدة بشكل يومي واستفزاز المواطنين والاعتداء عليهم.