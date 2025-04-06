الاحتلال يعتقل عددا من الشبان على مدخل مخيم جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عددا من الشبان على مدخل مخيم جنين.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان أثناء محاولتهم الدخول لمخيم جنين وتفقد منازلهم عند مدخل المخيم القريب من مستشفى جنين الحكومي.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتدت على الشبان ونكلت بهم أثناء اعتقالهم.

ويمنع الاحتلال أهالي مخيم جنين من الدخول إليه أو الوصول إلى منازلهم في المخيم لتفقدها ونقل أغراضهم الشخصية منها منذ اجبارهم على النزوح عنه قبل 76 يوما.