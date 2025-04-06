لقاء عاجل بين ترامب ونتنياهو: إسرائيل تخشى من مفاجأة بالبيت الأبيض

وطن: يسود قلق في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حيال تشديد البيت الأبيض على عقد اللقاء بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونتنياهو غدا، الإثنين، وليس بعد عيد الفصح اليهودي، بعد أسبوعين، مثلما أراد مكتب نتنياهو.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أمس، أنه "سيتوجه إلى واشنطن على إثر دعوة تلقاها من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وسيبحثان في مواضيع الجمارك، الجهود لإعادة مخطوفينا، علاقات إسرائيل – تركيا، التهديد الإيراني، والصراع ضد المحكمة الجنائية الدولية".

ويتعالى القلق في مكتب نتنياهو بسبب إلحاح البيت الأبيض على عقد اللقاء غدا، واحتمال أن يفاجئ ترامب نتنياهو بموضوع أو مواضيع لا تتوقعها إسرائيل، حسبما ذكرت القناة 12 اليوم، الأحد.