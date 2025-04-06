الجامعتان العربية الامريكية والأردنية توقعان اتفاقية تعاون في مجال التعليم الطبي

وطن: وقعت الجامعة العربية الامريكية اتفاقية تعاون مع الجامعة الأردنية تتيح لطلبة الطب البشري في الجامعة العربية الامريكية التدريب السريري في كلية الطب في الجامعة الأردنية وفي مستشفى الجامعة، وفقا لأعلى المعايير الاكاديمية والطبية، ويأتي ذلك ضمن الجهود الرامية الى تطوير التعليم الطبي.

وقع الاتفاقية كلا من القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الامريكية الدكتور براء عصفور، ومعالي الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنية.

الاتفاقية حملت العديد من الأهداف أبرزها تطوير المهارات السريرية لطلبة الطب في الجامعة العربية الامريكية، وذلك لإتاحة الفرصة لهم في اكتساب خبرات تدريبية نوعية في بيئة طبية تعليمية متقدمة، مما يسهم في تميزهم في المجال الطبي العلمي والمهني، بالإضافة الى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التعليم الطبي من الناحية الاكاديمية والبحثية.

وتنص الاتفاقية على تدريب طلبة الطب البشري في المرحلة السريرية "السنوات الرابعه والخامسة والسادسة" في مختلف اقسام مستشفى الجامعة الأردنية، وفقا للخطة الدراسية والمعايير المعتمدة لدى كلية الطب في الجامعة الأردنية، كما تنص الاتفاقية على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية والاشراف على العملية التدريبية.

من جهته، أعرب القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الامريكية الدكتور براء عصفور عن فخره بهذه الشراكة، مشيدا بمكانة الجامعة الأردنية وخبرتها في مجال التعليم الطبي.

من ناحيته أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات على أهمية التعاون في اثراء التجربة التعليمية والتدريبية لطلبة الطب في كلتا الجامعتين.

تم توقيع مراسم الاتفاقية بحضور كل من، رئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الامريكية المؤسس الدكتور يوسف عصفور، والمستشار الاكاديمي لمجلس إدارة الجامعة العربية الامريكية الأستاذ الدكتور وليد ديب، ومستشار مجلس الإدارة لشؤون التعاون الدولي الدكتور عنان الديك، نائب رئيس الجامعة لحرم رام الله الأستاذ الدكتور محمد اسيا، وعميد كلية الطب البشري في الجامعة العربية الامريكية الأستاذ الدكتور مالك زبن، ومدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور نادر البصول، ونواب رئيس الجامعة الأردنية وعميد كلية الطب في الجامعة الأردنية الدكتور ايمن وهبة ومدير وحدة الشؤون الدولية في الجامعة الأردنية الدكتور سامح الزبيدي.