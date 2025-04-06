البنك الوطني يطلق برنامج "ابداها صح" للتثقيف المصرفي لطلبة المدارس

وطن: تحت اسم "ابداها صح"، أطلق البنك الوطني أول برنامج دائم للتثقيف المصرفي يستهدف طلبة المدارس، لرفع الوعي المالي والمصرفي بين هذه الفئة الشابة وتعزيز شمولها المالي. يهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات المالية الأساسية التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة في حياتهم العملية والدراسية.

يستهدف البرنامج في مرحلته الأولى 16 طالبا وطالبة من الصف الحادي عشر من مدرستي الفريندز والمستقبل، ليتم توسعته في المرحلة القادمة ليشمل عددا أكبر من المدارس والطلبة.

يركز البرنامج في محتواه على التخطيط المالي، والادخار، وأساسيات الوعي المصرفي، بحيث تم تصميم محتواه بطريقة تفاعلية تجمع بين الشرح النظري والأنشطة العملية مما يضمن تجربة تعليمية ممتعة ومفيدة في نفس الوقت.

وفي هذا السياق قالت مديرة دائرة العلاقات العامة في البنك الوطني ريم عناني، إن هذا البرنامج يأتي تماشيا مع دور البنك في المساهمة برفع الوعي المالي والمصرفي عند فئة الشباب والتركيز على طلبة المدارس وحاجتهم المستقبلية للتعامل مع البنوك وإدارة المال بأنفسهم. وأكدت عناني أن تمكين الطلبة عبر فهم أساسيات الإدارة المالية في سن مبكر من شأنه اخراج جيل واع ماليا ومصرفيا قادر على تعزيز الشمول المالي في فلسطين والمساهمة في بناء مستقبل اقتصادي أفضل.

والجدير ذكره، أن البرنامج يستمر على مدار 4 أسابيع مكثفة، ويقدمه مدراء من عدة دوائر من البنك من ذوي الخبرة والاختصاص، وسيحصل الطلبة بعد انتهاء البرنامج على شهادات من البنك باجتياز البرنامج.