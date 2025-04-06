القوى الوطنية والاسلامية تدعو الى الاضراب الشامل غدا الأثنين

رام الله - وطن: اكدت القوى الوطنية والاسلامية في فلسطين على الدعوة لإضراب الشامل لكل مناحي الحياة في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات وبمشاركة المتضامنين مع قضيتنا واحرار العالم يوم الاثنين 7 / 4 بإنجاح الاضراب العالمي من اجل اعلاء الصوت وتسليط الضوء على مذابح وجرائم الاحتلال البشعة بقتل المدنيين الاطفال والنساء والتدمير بهدف تهجير ابناء شعبنا ولكن صمود شعبنا على ارضه ووحدته في مواجهة الاحتلال وقطعان وعصابات مستوطنيه وتمسكه بحقوقه ومقاومته وثوابته في عودة لاجئيه وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

واكدت القوى الوطنية والاسلامية في بيان لها وصل لوطن نسخة عنه ان حرب الابادة التي يتعرض لها شعبنا في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة من قتل وتدمير وبشراكة ودعم امريكي وعجز المجتمع الدولي عن الايفاء بالتزاماته وتعهداته بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ورفضه حكومة الاحتلال المارقة بعدم الاعتراف او الانصياع لتطبيق اي من القرارات واستمرارها بارتكاب المجازر والمذابح والتدمير والقتل بما فيه ما يجري في محافظات الضفة والقدس وخاصة مخيمات الشمال في جنين وطولكرم بهدف العمل على تصفية القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير ابناء شعبنا ، وفي ظل عدم وجود فرض عقوبات ومقاطعة على الاحتلال وعزل حكومة الاحتلال الارهابية ومحاكمتها على جرائمها ، الامر الذذي يتطلب سرعة تظافر الجهود من اجل وقف حرب الابادة والمذبحة فورا التي يتعرض لها شعبنا .