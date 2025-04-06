طالبة من الجامعة العربية الأمريكية تشارك في بناء السرد القصصي لكتاب ينشر في مهرجان البحيرات الدولي لفنون الكوميديا

وطن: شاركت الطالبة في برنامج العمارة الداخلية بالجامعة العربية الأمريكية نتاليا حنا في بناء وتصميم السرد البصري لكتاب كاريكاتير للفنانة الفلسطينية صفاء عودة الذي يحمل عنوان: " صفاء والخيمة"، بالتعاون مع الأستاذ والفنان محمد سباعنة.

وينشر الكتاب ضمن مهرجان البحيرات الدولي لفنون الكوميديا " Lake District Book Festival " الذي يقام في بريطانيا خلال الصيف المقبل، يهدف إلى إيصال صوت الشعب الفلسطيني وصوت قطاع غزة بالأخص خلال فترة حرب الإبادة إلى جميع أنحاء العالم.

تحكي الرسومات مذكرات الفنانة عودة، التي نزحت وعائلتها عدة مرات، ولكنها مازالت تنتج الرسومات اليومية من خيمتها باستخدام ما تيسر من الأدوات البسيطة بهدف تفكيك الرواية الرسمية التي تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم.

يذكر بأن "صفاء والخيمة" هو تعاون طوعي بين مهرجان البحيرات الدولي للفنون الكوميديا ورسام الكاريكاتير الفلسطيني الشهير محمد سباعنة، بدعم من شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير.