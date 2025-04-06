البنك العربي ينظم عدة نشاطات وإفطارات خاصة بالأطفال والمسنين

وطن: مظلة برنامج "معاً" الخاص بالمسؤولية المجتمعية للبنك العربي، وحرصا منه على تعزيز دور الموظفين في المشاركة بنشاطات مجتمعية هادفة، نظّم البنك عدة نشاطات تطوعية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

واستفاد من الأنشطة التطوعية ما يزيد عن 14,000 فرد من الأسر المحتاجة، والمسنين، والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، حيث شارك أكثر من 120 متطوعاً من موظفي البنك في 7 أنشطة تطوعية شملت تجهيز الطرود الغذائية التي تم توزيعها على الأسر الأقل حظا خلال شهر رمضان بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في 7 محافظات مختلفة، حيث بلغ عدد الطرود 2,616 طردا غذائيا.

كما شارك موظفو البنك في نشاطين للإفطارات الرمضانية للمسنين في كل من أريحا ورام الله بالتعاون مع مركز بيت الأجداد في أريحا وجمعية الاتحاد النسائي في رام الله. وتم تنظيم إفطار رمضاني مع أطفال قرى الأطفالSOS فلسطين شمل العديد من الفقرات الترفيهية وعرض مسرحي ورسم على الوجوه وتوزيع هدايا ساهمت في خلق أجواء من التفاعل والفرح للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

وتم تنظيم نشاط إفطار رمضاني مع أطفال وطلاب جمعية الكفيف الخيرية في البيرة للطلبة المكفوفين، بالإضافة الى نشاط آخر للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع جمعية النهضة النسائية في رام الله، حيث شارك موظفو البنك الأطفال في فعاليات ترفيهية متنوعة وسط أجواء مليئة بالفرح والسرور، كما تم توزيع كسوة العيد عليهم.

وخلال عيد الفطر شارك عدد من الموظفين في أنشطة تطوعية لتوزيع الوجبات الغذائية على المرضى والمرافقين في مستشفى المطلع (الأوغوستا فيكتوريا) – القدس، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال من مرضى السرطان وغسيل الكلى.

ويُذكر هنا أن البنك العربي يشارك موظفيه باستمرار بنشاطات تطوعية من خلال التبرع بوقتهم وجهدهم للمساهمة في خدمة مجتمعهم تعزيزاً لروح المسؤولية والعطاء لديهم وتحقيق التكافل والاهتمام بالأطفال والمسنين والأيتام والفئات الأقل حظاً بالمجتمع.