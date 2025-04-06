الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلية ،فجر اليوم الأحد ،عدد من المواطنين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية ،وداهمت عدة منازل، ونكلت بأفرادها.

وافادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت والد وشقيق الشهيد "سائد الكوني" بعد مداهمة منزلهم في شارع الأرصاد بالجبل الشمالي في نابلس.

واعتقل جيش الاحتلال ثلاثة شبان بعد مداهمة عدة منازل في مخيم العروب شمال الخليل، وهم كرم حمد ،ومجاهد مقبل، ومحمود ماهر جعارة.

كما وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل خلال اقتحام خربة جنبا بمسافر يطا جنوب الخليل.

وفي بلدة العيسوية بالقدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد الأفغاني وعلي مصطفى فجر اليوم.