مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال في قلقيلية ونابلس .. قوات الاحتلال تقتحم مناطق واسعة في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات خلال اقتحاماتها لمخيم عسكر الجديد شرق نابلس، في حين أفادت مصادر محلية بـ"انسحابها" من طلعة بليبلة في حي رفيديا غرب المدينة باتجاه بيت وزن.

وذكرت مصادر محلية قد ذكرت أن جنود الاحتلال نفذوا "حملة مداهمات لمنازل الأهالي، ومن بين المعتقلين، عُرف الشاب، محمد حشاش" إثر مداهمة منزله خلال عملية اقتحام لشارع الجامعة في مدينة نابلس.

استهدف مقاومون قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية ونابلس، في حين أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال التي نفذت فجر اليوم الأحد والليلة الماضية اقتحامات جديدة في الضفة الغربية.

واطلق مقاومون النار مساء أمس السبت على قوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية، بينما دفع جيش الاحتلال تعزيزات إلى البلدة، وأغلق مداخلها وقام بعمليات تمشيط فيها، كما أغلق عدة مناطق شرق قلقيلية.

كما ألقى مقاومون أمس السبت قنبلتين يدويتين باتجاه حاجز عسكري قرب مستوطنة "حومش".

وانسحبت قوات الاحتلال من بلدة عزون فجر الاحد بعد أن داهمت عدة منازل.

واستهدف مقاومون في مدينة نابلس الليلة الماضية قوة للاحتلال بعبوة خلال انسحابها من بلاطة البلد بالمدينة.

وقالت المصادر المحلية إن القوات المقتحمة اعتقلت شابين في نابلس.

وفي شمالي الضفة أيضا، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت في وقت مبكر اليوم قنابل إنارة في سماء بلدة طمون بمحافظة طوباس.

في غضون ذلك، أصيب مواطنين في وقت مبكر اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في واد الحمص شمال شرق بيت لحم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر اليوم مخيم عقبة جبر في أريحا شرقي الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار وبلدة يطا جنوب الخليل، وبلدة زعترة شرق بيت لحم.