أكثر من 30 شهيدا في غزة منذ فجر السبت

وطن: استشهد أكثر من 30 مواطنا جراء القصف والغارات الإسرائيلية المتواصلة على أنحاء غزة منذ فجر السبت، فيما يواصل جيش الاحتلال عدوانه البري في عدة محاور بالقطاع.

ونفذ جيش الاحتلال السبت عمليات نسف في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. كما تجددت الغارات الجوية مستهدفة مناطق في جنوب مدينة خانيونس.

وأفاد محاصرون في حي الشجاعية بأن قصف الاحتلال الكثيف والعشوائي يمنعهم من مغادرة منازلهم وخيامهم، مشيرين إلى أن غالبية الخيام قد تمزقت نتيجة القصف المدفعي، في حين تواصل الطائرات المسيّرة فتح نيرانها بشكل مفاجئ. وناشدت عشرات العائلات، غالبيتهم من النساء والأطفال والمرضى، بضرورة إنقاذهم بشكل عاجل في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية.

وبحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة السبت، فإن عدد الشهداء ارتفع إلى 1,309 والجرحى إلى 3,184 منذ استئناف الحرب الإسرائيلية في الثامن عشر من آذار/مارس الماضي، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 50,669 شهيدًا و115,225 إصابة.​