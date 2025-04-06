سلطات الاحتلال تمنع دخول نائبتين بريطانيتين خلال زيارة لوفد برلماني

وطن: اتهم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، سلطات الاحتلال، الأحد، بإبعاد نائبين من حزب العمال البريطاني، هما امرأتان بحسب تقارير صحافية، وذلك أثناء دخولهما إلى مطار اللد في رحلة رسمية.

وقال في بيان صادر عن وزارته "من غير المقبول وغير الُجدي ومن المثير للقلق الشديد أن يتم إيقاف عضوين من البرلمان البريطاني، ضمن وفد برلماني إلى "إسرائيل"، ومنع "السلطات الإسرائيلية" دخولهما".

وأكد لامي "لقد أوضحت لنظرائي في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست طريقة لمعاملة برلمانيين بريطانيين"، مضيفا "نحن نتواصل معهما ونقدم لهما الدعم".

وشدد على أن "حكومة المملكة المتحدة تبقى مركزة على استئناف وقف إطلاق النار والمفاوضات لوقف إراقة الدماء، وكذلك على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء النزاع في قطاع غزة".

ولم تكشف الخارجية البريطانية مزيدا من التفاصيل.

ونقلت صحيفة الغارديان عن بيان لوزارة الهجرة في دولة الاحتلال أوردته قناة سكاي نيوز أن النائبتين هما يوان يانغ وابتسام محمد، وتم رفض دخولهما في مطار اللد للاعتقاد برغبتهما في "توثيق أنشطة قوات الأمن الإسرائيلية ونشر كراهية ضد إسرائيل".

ودان مساعد وزير الخارجية البريطاني هاميش فالكونر توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدا أنه "قلق جدا" إزاء استئناف الأعمال العدائية.