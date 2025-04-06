وحدة التدريب في مركز ابداع المعلم تنفذ برنامج تدريبي للمتطوعين في غزة

وطن: يواصل فريق مركز ابداع المعلم تقديم خدمات التعليم والدعم النفسي في قطاع غزة، وضمن المتابعة والتقييم المستمر للتدخلات النفسية والتعليمية نفذت وحدة التدريب برنامج تدريبي حول اليات التعامل مع الأطفال وفقاً لسياسات الحماية والخدمات متعددة القطاعات، وتعزيز محور التعلم العاطفي الاجتماعي وتنوع المهارات المستخدمة للمتطوعين للتعامل مع الأطفال.

كذلك تدريب فريق العمل من المتطوعين على كيفية الاستماع والاستجابة للحالات الانسانية والتي تتعرض للضغط والعنف والتعامل معها وفقاً للتدخلات النفسية والاجتماعية واحالة الحالات التي تحتاج الى الحماية من خلال المؤسسات التي تستقبل وفقاً للتواصل عبر الخط الساخن أو من خلال الأرقام المجانية.

وايضا التحضير للعمل في المبادرات الميدانية واليات تنفيذ برنامج التعليم والدعم النفسي والترفيهي ، وتقديم الاستشارات النفسية والمشورة الفردية والجماعية للأطفال والأهالي والتي تعتبر جانب مهم ومرزي في دعم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للنازحين مع استمرار الأزمة وحالة الطوارئ الناتجة عن استمرار الحرب على قطاع غزة.

حيث يعمل مركز ابداع المعلم بشكل مستمر على تقديم خدمات التأهيل والتدريب للعديد من المتطوعين المتواجدين في قطاع غزة منذ بداية الحرب ، والتي تخرج من خلالها أكثر من 250 متدرب في مجالات متنوعة.

وبناء على ذلك يقول الدكتور محمود البراغيتي مدير برنامج الدعم النفسي الاجتماعي، بأن التدريب هو نهج اساسي في مركز ابداع المعلم ويساهم في ثقل شخصية المتدربين وتحسين الخدمات التعليمية والنفسية والتي تساهم في رفع كفاءة وجودة العمل وتساعد المتطوعين على الاندماج بالعمل وتقديم انفسهم بشكل جيد.

وكما يشير الأستاذ سلاح سمارة منسق برنامج التعلم العاطفي الاجتماعي بأن تدريب المعلمين والمتطوعين على مهارات التعلم العاطفي الاجتماعي نهج مهم في حالة الطوارئ ويدعم التعليم ويعزز الاستجابة الجيدة لدعم الأطفال للوصول الى تعليم أفضل ، ولذلك فان التدريب هو برنامج مهم لصقل شخصية المتطوعين ويساهم في خلق اجواء ناجحة في بيئة العمل.

حيث يستمر فريق العمل بتنفيذ لقاءات تدريب شهرية تتنوع فيها الموضوعات وبمشاركة مجموعة من المختصين في مجال التربية والتعليم والصحة النفسية وبرنامج الحماية والتعامل وقت الطوارئ.