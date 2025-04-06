القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا حاملة الطائرات "ترومان" وسفينة إمداد امريكية بالصواريخ والمسيرات

وطن:أعلنت القوات المسلحة اليمنية استمرارها للأسبوع الرابع في التصدي "المسؤول والفاعل" للعدوان الأمريكي في شمال البحر الأحمر، عبر تنفيذ عمليات استهداف مكثفة على عدد من القطع الحربية، من بينها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان".

وأكد البيان أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير اشتبكا مع القطع الحربية الأمريكية لساعات، بمشاركة من القوات البحرية، باستخدام عدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة.

وأوضح أن القوات البحرية اليمنية استهدفت سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحاملة الطائرات "ترومان" بصاروخ باليستي، مما أدى إلى إعاقتها عن تنفيذ هجمات عدوانية على اليمن خلال الساعات الماضية.

واكدت القوات المسلحة على أن اليمن يخوض "بكل بسالة" معركة الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم، التزاماً بواجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية، مؤكدة استمرار عمليات الإسناد والدفاع حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.