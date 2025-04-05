الإعلام العبري: قريباً.. السفارة التشيكية أولى سفارات أوروبا في القدس

وطن: كشف موقع "واينت" وصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليين أن "تشيكيا"، التي تُعتبر دولة صديقة لاحتلال، قريبة من الإعلان عن نقل سفارتها إلى القدس"، وذلك بعد أن وافقت هنغاريا، مبدئياً، على نقل سفارتها إلى القدس "لكنها لا تريد ان تكون الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تقوم بهذه الخطوة" بحسب "واينت".

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن اجتماع جرى مؤخراً بين مسؤول تشيكي وآخر إسرائيلي، ليتم إبلاغ "إسرائيل" بأن "حكومة تشيكيا اتخذت قراراً بنقل سفارتها إلى القدس قريباً"، وذلك إنفاذاً لرغبة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

واعتبر موقع "واينت" الإسرائيلي أنّ "تشيكيا دولة قريبة جداً لاحتلال، ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر تقف إلى جانب "إسرائيل"، ونسفت مع هنغاريا قرارات معادية لــ "إسرائيل" في الاتحاد الأوروبي، الذي تفرض قراراته في مواضيع الخارجية والأمن إجماعاً من كل دول الاتحاد الـ27".