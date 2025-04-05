ملتقى الجنان التربوي يواصل تعليم الأطفال ودعم النساء في غزة

وطن: استجابة لحالة الطوارئ في غزة ، ونزوح العديد من العائلات يستقبل ملتقى الجنان التابع الى مركز ابداع المعلم الأطفال والنساء ويقدم لهم خدمة التعلم العاطفي الاجتماعي ، حيث استقبل الملتقى أكثر من 300 طفل خلال الفترة الحالية ، ويعمل معهم ضمن الامكانات البسيطة والمتواضعة من خلال مجموعة من المتطوعين في تخصصات اللغة العربية والانجليزية والرياضيات ، وكذلك المنشطين الذين يقدمون خدمات الترفيه والدعم النفسي والأخصائيين النفسيين الذين يستقبلون حالات الحماية ويقدموا خدمات متعددة تساهم في معالجة بعض القضايا النفسية الخاصة بهم.

وتقول الاستاذة ختام شعت مديرة الملتقى بأن السيدات يتعرضون الى حالة العنف والقلق المستمر نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزة ، حيث تواجه السيدات مشاكل في نقص الاحتياجات وصعوبة في التعامل مع الواقع والظروف الراهنة ، وهذا ما يجعلنا في حالة تقديم خدمات متنوعة منها مساعدتهم على توفير الاحتياجات اللازمة من خلال التواصل والتشبيك مع المؤسسات ، وتقديم اللقاءات التوعية والتثقيفية التي تخفف من معاناتهم النفسية والاجتماعية وتقدم لهم الارشادات اللازمة للتعامل مع انفسهم واطفالهم خلال حالة الطوارئ.

واضافت انه يوجد في الملتقى ثلاث خيم تعليمية تستقبل الاطفال على فترات طوال الأسبوع ، ويقدم لهم انشطة تعليمية متنوعة تساعد في تحسين قدرتهم على الاستجابة والتواصل الايجابي مع التعليم ، وتخفف عنهم معاناة الانقطاع عن المدارس والتي حرموا منها أكثر من عامين.

فيما اشارت معلمة اللغة العربية الى أن الأطفال يواجهون تحديات كبيرة في التحصيل الدراسي ويعانوا من فاقد تعليمي كبير ، ونحاول من خلال الأنشطة التعليمية تزويدهم بالمهارات الاساسية التي تساعدهم على سد الفجوة التعليمية .

وتحدثت الطالبة مرام في الصف السادس بأننا نعيش اوقات صعبة وظروف قاسية وخوف شديد ونحاول باستمرار الوصول الى الملتقى التعليمي للحصول على التعليم ولأن الوقت يضيع واصبحنا في تهديد واضح لمستقبلنا التعليمي، وهذا يجعلني في حالة خوف مستمر على مستقبلي ، ولكن ما نحصل عليه اليوم في الملتقى يخفف من المعاناة ويساعدنا على التخفيف من الخوف والتوتر.

ويعتبر ملتقى الجنان التعليمي من أول المتلقيات التي استجابت للأطفال خلال الحرب وهو من أوائل المتلقيات التعليمية التي بدأت في وسط محافظة خان يونس ويستقبل العديد من الأطفال والأهالي ومعتمد من قبل مديرية التربية والتعليم خان يونس ، ويشرف عليه مجموعة من المختصين والتربويين والمهنين في مجال التربية والتعليم والدعم النفسي من مركز ابداع المعلم ويقدم لهم الدعم والتدريب والتأهيل المستمر لفريق العمل للتعامل مع الأطفال والنساء وقت الطوارئ والأزمات.

ويتطلع الملتقى الى أن توسيع دائرة العمل مع الأطفال والأهالي وتوفير الدعم اللازم لهم ومساعدتهم على تجاوز التحديات والصعوبات التعليمية والتعامل مع المشكلات النفسية والاجتماعية والتعامل مع حالة الطوارئ.

واشار الاستاذ انس شعت منسق الملتقى الى أن الأطفال والنساء في حاجة كبيرة لتوفير الاحتياجات الاساسية لهم وتوفير الامور اللوجستية لدعم التعلم العاطفي الاجتماعي ، وكذلك تحسين المساحة الأمنة للتعليم ودعم المقر ليكون قادر على الوصول الى أكبر عدد من الأطفال وبفترات متعددة وفئات عمرية متنوعة ، ومع ذلك فان المسيرة التعليمية شعار اساسي ومهم ولا بديل عنه في وقت الطوارئ لدعم الأطفال وتحسين الخدمات للنساء