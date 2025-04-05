العدوان الأميركي على اليمن يتواصل.. شهيد و4 جرحى في غارات جديدة على صعدة وحفصين

وطن: استشهد يمني واصيب 4 اخرين جراء العدوان الأمريكي على محل لبيع الطاقات الشمسية في مدينة صعدة اليمنية مساء اليوم السبت.

وقالت مصادر يمنية الطائرات الأميركية شنت مساء اليوم سلسلة غارات على مناطق مختلفة في محافظة صعدة شمالي اليمن، حيث استهدفت ثلاث غارات شرق المدينة، بالإضافة إلى أربع غارات غربيها على منطقة حفصين.

وأفادت قناة "المسيرة" اليمنية أن العدوان استهدف محلاً لبيع الطاقة الشمسية، ما أسفر عن تدميره وإلحاق أضرار مادية.

وفي وقت لاحق من الليل، شنت الطائرات الأميركية غارتين على منطقة كهلان شرق مدينة صعدة، وسط تصعيد مستمر في العدوان الأميركي على اليمن.

وتواصل الولايات المتحدة عدوانها على اليمن في محاولة للضغط على حكومة صنعاء، في مسعى يائس لإجبارها على وقف دعمها للجبهة المساندة لغزة.

ورغم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الغارات الأميركية، تواصل القوات المسلحة اليمنية أداء دورها في دعم القضية الفلسطينية، مستهدفة أهدافًا إسرائيلية في الأراضي المحتلة، إضافة إلى استهداف حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" والقطع الحربية المعادية في البحر الأحمر.

كما تستمر في غلق الممرات البحرية أمام الملاحة الإسرائيلية والأميركية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن.

من جهتها، كشفت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن تكاليف الحملة العسكرية الأميركية ضد اليمن، حيث بلغت النفقات نحو مليار دولار خلال أقل من ثلاثة أسابيع، رغم أن الهجمات لم تؤثر بشكل كبير على قدرات الجيش اليمني.

وفي رد على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي نشر مقطع فيديو على منصته "تروث سوشال" زعم فيه استهداف "اجتماع لقيادات عسكرية في حركة أنصار الله"، نفت مصادر يمنية صحة هذه المزاعم.

وأوضح مصدر يمني لوكالة "سبأ" أن الفيديو المنشور من قبل ترامب كان لمجرد فعالية عادية لزيارة عيدية في الحديدة، والتي تقام في جميع المحافظات اليمنية في المناسبات والأعياد.

كما أضاف المصدر أن "العدوان الأميركي تسبب في سقوط العشرات من الشهداء والجرحى، ويعكس حالة الإفلاس والفشل الأميركي في حربه على اليمن".