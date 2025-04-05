المحامي أمجد الشلة: نقابة المحامين تعلّق العمل أمام المحاكم الأحد والاثنين احتجاجًا على مجازر الاحتلال في غزة

وطن: قال المحامي أمجد الشلة ان مجلس نقابة المحامين قرر تعليق العمل امام كافة المحاكم يومي الاحد و الاثنين استنكارا و شجبا و رفضا للمجازر البشعة الغير انسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

و اضاف المحامي الشلة انه لا يمكن لنا اليوم كفلسطينيين ان نبقى منفصمين عن الواقع و هو واقعنا الفلسطيني الواضح و المباشر باننا تحت الاحتلال العسكري المباشر و اننا بعيدون عن ما يحصل اتجاه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة فعن اي حياة طبيعية قد نعيشها كشعب فلسطيني واحد موحد في فلسطين كيف من الممكن ان نكون طبيعيين او نحيا حياة طبيعية ؟ كيف يمكن ان لا نكون فلسطينيين ؟ كيف لنا لا ننتصر لاهلنا و شعبنا في قطاع غزة ؟ و كيف و نحن اليوم امام تدمير و تهجير في مخيمات الضفة الغربية بدءا من مخيم جنين و مروا بمخيمي طولكرم و نور شمس و العين و بلاطة بنابلس و الفارعة بطوباس ....؟

وولفت الشله "نحن في نقابة المحامين طليعة نضالية متقدمة و ملتحمين تماما مع ابناء شعبنا و هذه الجراح تمسنا و تصيبنا"

واكد ان نقابة المحامين ستقود بكل الوسائل الشعبية و النقابية لمواجهة هذه الابادة و يجب على كل شعبنا اليوم ان يقف وقفة جدية علينا ان لا نستخف بأهمية خروج مظاهرة او مسيرة علينا ان لا نقف متفرجين و لا يجوز ان نكون هكذا هذا شعبنا و هؤلاء ابناء شعبنا



و فيما يلي نص بيان نقابة المحامين كما وصل وطن:

تعميم صادر عن نقابة المحامين وتعليق عمل أمام المحاكم

الزميلات والزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد،

على ضوء تصعيد الإحتلال عدوانه في مواجهة شعبنا، وارتكابه المجازر المتتالية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة وتساقط الشهداء تباعا لهذه الجرائم المتتالية في ظل صمت وتواطىء دولي مخزي، وحدادا على أرواح شهدائنا الأبرار قرر مجلس النقابة تعليق العمل طيلة يومي الأحد الموافق ٦/٤/٢٠٢٥، والإثنين الموافق ٧/٤/٢٠٢٥ أمام كافة المحاكم والنيابات النظامية والعسكرية والمحاكم العسكرية والإدارية ومحاكم التسوية، ويستثنى من ذلك أية أمور مستعجلة.

وبهذا يهيب مجلس النقابة بجميع الزميلات والزملاء المشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات الوطنية المعلن عنها نصرة لأهلنا وشعبنا، مع تأكيد النقابة على موقفها الثابت بأهمية لململة الجراح وبناء مسار وحدة وطنية شامل يليق بتضحيات شعبنا وفي مواجهة مشاريع الضم والتهجير والتصفية.

رحم الله شهداء الوطن

تحريرا في ٥/٤/٢٠٢٥

مجلس النقابة